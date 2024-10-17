Большинство немцев готовы пересесть на китайский автомобиль

Немецкий автомобильный клуб ADAC опросил 1079 местных водителей об их отношении к китайским автомобилям — и вот какие результаты получил. Почти ⅔ респондентов готовы купить машину из Поднебесной, причем главным стимулом к покупке будет цена. Интересно, что с возрастом интерес к китайским автомобилям снижается. Их выбирают преимущественно молодые немцы, отдающие предпочтение электромобилям. При этом бензиновые «китайцы» плетутся где-то в хвосте рейтинга, пишет 110 km.ru.

Помимо цены, на которую обращают внимание 83 процента, аргументами рассмотреть китайский автомобиль могут стать инновационные технологии (55%), дизайн (37%) и качество сборки (26%). Из тех, кто пока не готов купить машину из Поднебесной, около 40 процентов ссылаются на неразвитую сеть дилерских и сервисных центров, а 39 процентов сомневаются насчет качества. Также стоит отметить, что треть респондентов беспокоят вопросы защиты данных, поскольку большинство современных автомобилей постоянно подключены к Сети.