Skywell показала электрический хэтчбек с разгоном до 100 км/ч за 3,9 с.

Китайские бренды потихоньку выходят на европейский рынок, и вот уже марка Skywell, в России представленная кроссоверами ET5 и HT-i, проводит первую в Старом Свете премьеру. Электрический хэтчбек Skywell Q, дебютировавший на Парижском автосалоне, выйдет на рынок Великобритании в третьем квартале 2025 года. Завлекать покупателей он будет семилетней гарантией, богатым оснащением и возможностью выбора одной из двух тяговых батарей.