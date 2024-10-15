Skywell показала электрический хэтчбек с разгоном до 100 км/ч за 3,9 с.Модель Q дебютировала на автосалоне в Париже
Китайские бренды потихоньку выходят на европейский рынок, и вот уже марка Skywell, в России представленная кроссоверами ET5 и HT-i, проводит первую в Старом Свете премьеру. Электрический хэтчбек Skywell Q, дебютировавший на Парижском автосалоне, выйдет на рынок Великобритании в третьем квартале 2025 года. Завлекать покупателей он будет семилетней гарантией, богатым оснащением и возможностью выбора одной из двух тяговых батарей.
По размерам Q попадает в популярный C-сегмент, хотя оснащен будет явно не по меркам класса. Заявлены панорамная крыша Skyroof, медиасистема с центральным дисплеем диагональю 15,6 дюйма и тачскринами для задних пассажиров, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка, розетка на 220 вольт, фоновая подсветка с 128 цветами и акустика от немецкой фирмы Metz. В списке электронных ассистентов — интеллектуальный круиз-контроль, система удержания в полосе и «умный» ограничитель скорости.
По технике данных пока мало. Известно, что хэтчбек получит 204-сильный передний электромотор и до 100 километров в час сможет разгоняться за 3,9 секунды. Запас хода с самой емкой батареей превысит 480 километров. Цену обещают удержать на конкурентном уровне и приводят в пример кроссовер ET11 (204 л.с., 320 Нм), который в Великобритании стоит 37 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 4,7 миллиона рублей.