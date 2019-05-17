Шутинг-брейк Bergmeister ADR 630 возродит довоенную марку Austro-Daimler

Шутинг-брейк будет отсылать к исторической модели Austro-Daimler ADR6 Bergmeister. Она появилась в 1931 году и оснащалась рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 литра (120 лошадиных сил). За три года, что длилось производство, было построено 50 экземпляров ADR6 Bergmeister. Все они оснащались кузовом от австрийской Oeffag, которая после Первой мировой войны переквалифицировалась из производителя самолетов в кузовное ателье.