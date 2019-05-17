Шутинг-брейк Bergmeister ADR 630 возродит довоенную марку Austro-Daimler

Автомобиль в кузове шутинг-брейк получил название Austro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand. Над его дизайном работали специалисты Ideenion Design (ответственна за внешность концептов Audi Q8, e-tron Quattro и прототипа Apollo Arrow), стилист ездящего на спирту Aiways RG Nathalie Лоренц Лёв, а также Роланд Шталь. Цель проекта — построить современную интерпретацию Gran Turismo с элементами дизайна моделей 20-30-х годов.
Шутинг-брейк будет отсылать к исторической модели Austro-Daimler ADR6 Bergmeister. Она появилась в 1931 году и оснащалась рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 литра (120 лошадиных сил). За три года, что длилось производство, было построено 50 экземпляров ADR6 Bergmeister. Все они оснащались кузовом от австрийской Oeffag, которая после Первой мировой войны переквалифицировалась из производителя самолетов в кузовное ателье.
Еще одной возрожденной маркой этого года станет De Tomaso. Права на итальянский бренд сейчас принадлежат гонконгской компании Ideal Team Ventures и Apollo Automobil. Первую модель, выполненную в стиле культовой Pantera 70-х годов, покажут на Фестивале скорости в Гудвуде уже в июле.