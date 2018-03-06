Британская компания показала прощальную спецверсию спорткара Aero 8

Пульс

Morgan представил последнюю модель с 4,8-литровым V8 от BMW

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6 марта 2018

Компания Morgan привезла на автосалон в Женеву прощальную спецверсию спорткара Aero 8, которая получила название Aero GT. Эта модель также стала последней, на которую устанавливается двигатель 4.8 V8 производства BMW. Выпуск этого агрегата уже прекращен.

Прямой репортаж с Женевского моторшоу

Отдача двигателя Morgan Aero GT составляет 372 лошадиные силы и 490 Нм. Агрегат сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач производства BMW. С места до ста километров в час спорткар разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 273 километра в час.

Aero GT построили на алюминиевом шасси и оснастили регулируемой подвеской. Масса спорткара составляет всего 1180 килограммов.

Аэродинамический обвес для новинки создавали под вдохновением от гоночной версии Aero 8. Все новые детали и компоненты были разработаны с применением методов вычислительной гидродинамики. Купе получило новый диффузор и дополнительные закрылки.

Всего будет выпущено восемь таких автомобилей, каждый из которых продан. Машины будут создаваться с учетом пожеланий клиентов. Производство каждого экземпляра займет от восьми до десяти недель.

Первая информация о Morgan Aero GT появилась в декабре 2017 года. Уже тогда было известно, что все восемь экземпляров проданы.

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Теги:
Женева-2018MorganAero 8
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