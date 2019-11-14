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19:45

Африканский король купил в подарок родственникам 120 BMW и 19 Rolls-Royce

Теперь оппозиция призывает людей выйти на митинг и добиваться его отставки

Король Мсвати III из Эсватини (бывший Свазиленд) решил порадовать своих родственников и купил им 120 BMW и еще 19 Rolls-Royce. Он попытался провезти их в страну незаметно, спрятав под пленку и погрузив на автовоз, но сделать это оказалось не так и просто.

У Короля Мсвати большая семья: 15 жен, 23 ребенка и еще огромное количество родственников. Мсвати является одним из богатейших в мире монархов с состоянием около 213 миллионов долларов, его подданные зарабатывают примерно по 128 долларов в месяц.

Поэтому король решил провезти автомобили тайком — каждый запаковали в пленку и погрузили на автовоз, который, в свою очередь, отправили по наименее популярному маршруту. Однако трейлер с полутора сотней роскошных автомобилей не совсем та вещь, которую можно незаметно провезти по территории маленького и довольно бедного африканского королевства.

В итоге фотография автовоза попала в Сеть и моментально вызывала волну возмущения. Как пишет местное отделение газеты Times, генеральный секретарь оппозиционной партии заявил, что монарх в буквальном смысле «показал всем жителям средний палец», и наглядно дал понять, что единственный закон, который для него есть — это он сам. В итоге оппозиционеры призывают жителей выходить на митинги с требованием отставки Мсвати, и не уходить до тех пор, пока он не покинет свой пост.

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