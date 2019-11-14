Африканский король купил в подарок родственникам 120 BMW и 19 Rolls-Royce

У Короля Мсвати большая семья: 15 жен, 23 ребенка и еще огромное количество родственников. Мсвати является одним из богатейших в мире монархов с состоянием около 213 миллионов долларов, его подданные зарабатывают примерно по 128 долларов в месяц.
Поэтому король решил провезти автомобили тайком — каждый запаковали в пленку и погрузили на автовоз, который, в свою очередь, отправили по наименее популярному маршруту. Однако трейлер с полутора сотней роскошных автомобилей не совсем та вещь, которую можно незаметно провезти по территории маленького и довольно бедного африканского королевства.
В итоге фотография автовоза попала в Сеть и моментально вызывала волну возмущения. Как пишет местное отделение газеты Times, генеральный секретарь оппозиционной партии заявил, что монарх в буквальном смысле «показал всем жителям средний палец», и наглядно дал понять, что единственный закон, который для него есть — это он сам. В итоге оппозиционеры призывают жителей выходить на митинги с требованием отставки Мсвати, и не уходить до тех пор, пока он не покинет свой пост.
В конце сентября с молотка пустили коллекцию из 25 редких суперкаров, которые конфисковала у вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгемы Обианга. Политика обвиняли в отмывании денег и главным условием для прекращения расследования была добровольная передача всех автомобилей властям для их дальнейшей продажи на аукционе. Самым дорогим лотом торгов стал белый Lamborghini Veneno Roadster, который выпустили тиражом в девять экземпляров. За эксклюзивную двухдверку неизвестный покупатель отдал 8,28 миллиона швейцарских франков (540 миллионов рублей).