Африканский король купил в подарок родственникам 120 BMW и 19 Rolls-Royce

У Короля Мсвати большая семья: 15 жен, 23 ребенка и еще огромное количество родственников. Мсвати является одним из богатейших в мире монархов с состоянием около 213 миллионов долларов, его подданные зарабатывают примерно по 128 долларов в месяц.

Поэтому король решил провезти автомобили тайком — каждый запаковали в пленку и погрузили на автовоз, который, в свою очередь, отправили по наименее популярному маршруту. Однако трейлер с полутора сотней роскошных автомобилей не совсем та вещь, которую можно незаметно провезти по территории маленького и довольно бедного африканского королевства.