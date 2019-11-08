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19:17

В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 миллионов рублей

Apollo IE сфотографирован очевидцем в столичном аэропорту

© Типичные Химки, vk.com
В подмосковном Шереметьево около грузового терминала запечатлели эксклюзивный гиперкар — карбоновый Apollo Intensa Emozione (IE). Харкордное купе выпущено тиражом в десять экземпляров. Два года назад оно стоило 2,3 миллиона евро — около 161 миллиона рублей по текущему курсу.

Заднеприводный гиперкар Apollo IE комплектуется атмосферным 6,3-литровым двигателем V12, разработанным специалистами фирмы Autotecnica Motori. Агрегат выдает 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой секвентальной трансмиссией Hewland. Как редчайший автомобиль оказался в Москве не сообщается. Не исключено, что машина здесь находилась временно ее могли перегружать из одного самолета в другой для доставки в другую страну на выставку или клиенту.

По возможностям настройки для трека Apollo максимально приближен к гоночным прототипам: у антиблокировочной системы тормозов десять режимов работы, у антипробуксовочной системы — двенадцать, у двигателя — три, клиренс автомобиля может варьироваться от «городских» 110 миллиметров до «гоночных» 60 миллиметров.

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Фото: vk.com, Типичные Химки

Благодаря углепластиковому монококу и карбоновым кузовным панелям Apollo IE весит всего 1250 килограммов, что позволяет разгоняться с места до 100 километров в час за 2,7 секунды. Максимальная скорость Intensa Emozione достигает 335 километров в час.

Автомобиль имеет активную аэродинамику и заднее антикрыло с настраиваемой прижимной силой. Ускорение в поворотах превышает 2g, а аэродинамическая эффективность гиперкара на трассе сравнима со спортпротипами класса LMP2.

Год назад генеральный менеджер Apollo Automobil не исключил, что Intensa Emozione получит более производительную 1000-сильную версию, однако о появлении таких гиперкаров в продаже не сообщалось.

На данный момент владельцу производителя гиперкаров Apollo Automobil принадлежит бренд De Tomaso. Летом этого года состоялась премьера первой модели возрожденной марки суперкара P72. Он выйдет тиражом 72 экземпляра, а его цена достигнет 750 000 евро (53,7 миллиона рублей).

Источник: vk.com, Типичные Химки