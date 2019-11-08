В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 миллионов рублей

Заднеприводный гиперкар Apollo IE комплектуется атмосферным 6,3-литровым двигателем V12, разработанным специалистами фирмы Autotecnica Motori. Агрегат выдает 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой секвентальной трансмиссией Hewland. Как редчайший автомобиль оказался в Москве не сообщается. Не исключено, что машина здесь находилась временно – ее могли перегружать из одного самолета в другой для доставки в другую страну на выставку или клиенту.
По возможностям настройки для трека Apollo максимально приближен к гоночным прототипам: у антиблокировочной системы тормозов десять режимов работы, у антипробуксовочной системы — двенадцать, у двигателя — три, клиренс автомобиля может варьироваться от «городских» 110 миллиметров до «гоночных» 60 миллиметров.
Фото: vk.com, Типичные Химки
Благодаря углепластиковому монококу и карбоновым кузовным панелям Apollo IE весит всего 1250 килограммов, что позволяет разгоняться с места до 100 километров в час за 2,7 секунды. Максимальная скорость Intensa Emozione достигает 335 километров в час.
Автомобиль имеет активную аэродинамику и заднее антикрыло с настраиваемой прижимной силой. Ускорение в поворотах превышает 2g, а аэродинамическая эффективность гиперкара на трассе сравнима со спортпротипами класса LMP2.
Год назад генеральный менеджер Apollo Automobil не исключил, что Intensa Emozione получит более производительную 1000-сильную версию, однако о появлении таких гиперкаров в продаже не сообщалось.
На данный момент владельцу производителя гиперкаров Apollo Automobil принадлежит бренд De Tomaso. Летом этого года состоялась премьера первой модели возрожденной марки – суперкара P72. Он выйдет тиражом 72 экземпляра, а его цена достигнет 750 000 евро (53,7 миллиона рублей).