В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 миллионов рублей

Благодаря углепластиковому монококу и карбоновым кузовным панелям Apollo IE весит всего 1250 килограммов, что позволяет разгоняться с места до 100 километров в час за 2,7 секунды. Максимальная скорость Intensa Emozione достигает 335 километров в час.

Автомобиль имеет активную аэродинамику и заднее антикрыло с настраиваемой прижимной силой. Ускорение в поворотах превышает 2g, а аэродинамическая эффективность гиперкара на трассе сравнима со спортпротипами класса LMP2.