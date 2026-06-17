Агрессивная форма: у звезды Top Gear обнаружили рак

В новом выпуске шоу «Ферма Кларксона» ведущий Джереми Кларксон сообщил коллегам Калебу Куперу и Чарли Айрленду о своей болезни. Он признался, что скрывал диагноз с мая, но не стал уточнять, где именно обнаружена раковая опухоль, подчеркнув, что это «никого не касается».

«В мае у меня было обследование, помнишь? На прошлой неделе я пропал, мне сделали биопсию, это рак, и он агрессивный, но стадия очень ранняя, так что лечение будет, ну ты понимаешь», — поделился шоумен.

Кларксон сообщил, что в ближайшее время ему предстоит хирургическое вмешательство, из-за которого он временно потеряет трудоспособность. Телеведущий признался, что не рад такому раскладу, но вынужден с ним согласиться.

Телеведущий Джереми Кларксон, известный по шоу Top Gear, The Grand Tour и Who Wants to Be a Millionaire?, вместе с Джеймсом Мэем первым в мире достиг Северного магнитного полюса Земли на машине.

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