Коровы и свиньи влияют на глобальное потепление больше, чем автомобили

В новом отчете «Гринписа» указано, что выбросы парниковых газов, создаваемые домашним скотом, превосходят эффект, оказываемый на природу всеми автомобилями Евросоюза. По мнению экологов, даже в случае полного перехода жителей ЕС на электромобили, уровень углекислого газа, выделяемый животными, продолжит ухудшать экологическую обстановку.
Согласно данным ООН за 2018 год, домашний скот на территории Европы выделил около 502 миллионов тонн углекислого газа. В том же году автомобильные выбросы составили 656 миллионов тонн. Однако если учесть косвенные выбросы парниковых газов, выделяемых за счет выращивания и производства корма для животных, а также вырубки лесов, суммарный ущерб экологии составил около 70 миллионов тонн метана.
Помимо этого, экологи беспокоятся за возросший уровень потребления мяса, который с 2007 по 2018 год увеличился на 9,5 %. В связи с этим уровень парниковых выбросов вырос на 6 %. Подобный эффект сопоставим с выездом на дороги 8,4 миллионов автомобилей с ДВС. По словам специалистов, если выбросы парниковых газов от сельскохозяйственных животных продолжат расти, Евросоюз может не выполнить свои обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Парижским соглашением.
В сентябре прошлого года Greenpeace опубликовала доклад, в котором описала влияние крупнейших автопроизводителей на процесс глобального потепления. Данные за 2018 год показали, что один Volkswagen выбрасывает в атмосферу парниковых газов больше, чем вся промышленность Австралии, — но доля автомобилей в общем загрязнении планеты составляет всего девять процентов.