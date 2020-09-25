Коровы и свиньи влияют на глобальное потепление больше, чем автомобили

В новом отчете «Гринписа» указано, что выбросы парниковых газов, создаваемые домашним скотом, превосходят эффект, оказываемый на природу всеми автомобилями Евросоюза. По мнению экологов, даже в случае полного перехода жителей ЕС на электромобили, уровень углекислого газа, выделяемый животными, продолжит ухудшать экологическую обстановку.

Согласно данным ООН за 2018 год, домашний скот на территории Европы выделил около 502 миллионов тонн углекислого газа. В том же году автомобильные выбросы составили 656 миллионов тонн. Однако если учесть косвенные выбросы парниковых газов, выделяемых за счет выращивания и производства корма для животных, а также вырубки лесов, суммарный ущерб экологии составил около 70 миллионов тонн метана.