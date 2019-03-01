Первый электрический Seat вдохновился кросс-гибридом Cupra Formentor

Электрокар позиционируется как предсерийный прототип, поэтому оснащен традиционными боковыми зеркалами. При этом его внешность перекликается с Tesla Model 3 и недавно представленным «заряженным» гибридным кроссовером Cupra Formentor. У автомобиля очень агрессивный обвес с диффузором и боковыми юбками с винглетами, который может и не дойти до серии.
Салон Seat el-Born также во многом схож с интерьером Formentor. У них общая архитектура, экран «мультимедийки», руль, но некоторые элементы имеет другую форму или расположены иначе. Не исключено, что серийный электрокар внутри будет точно таким же, как прототип.
В основу электрокара Seat ляжет модульная «тележка» MEB, которую концерн Volkswagen использовал на всех электрических прототипах серии I.D. Запас хода прототипа составит около 500 километров, а в движение его будет приводить 204-сильный электромотор, питающийся от блока батарей емкостью 62 киловатт-часа. Запас хода Seat el-Born — 420 километров.