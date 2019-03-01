Первый электрический Seat вдохновился кросс-гибридом Cupra Formentor

Электрокар позиционируется как предсерийный прототип, поэтому оснащен традиционными боковыми зеркалами. При этом его внешность перекликается с Tesla Model 3 и недавно представленным «заряженным» гибридным кроссовером Cupra Formentor. У автомобиля очень агрессивный обвес с диффузором и боковыми юбками с винглетами, который может и не дойти до серии.