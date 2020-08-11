Электроседан Lucid Air проедет без подзарядки больше 800 километров

Разработка только одного блока батарей велась более 10 лет — и за это время оснащенные им прототипы проехали более 20 миллионов миль. Причем к работе над аккумуляторами привлекли технологическое подразделение самой Lucid Motors — Atieva. С 2018 года фирма выступает поставщиком высоковольтных систем для гоночной серии Формула E, и контракт будет действовать до 2022 года.