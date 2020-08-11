18:02

Электроседан Lucid Air проедет без подзарядки больше 800 километров

Сертификация по стандартному циклу EPA показала пробег 517 миль

Алексей Носаченко
Электрический седан Lucid Air сможет на одной зарядке проезжать до 517 миль, то есть около 832 километров. Цифры подтверждены независимой инжиниринговой компанией FEV North America, которая проводит сертификацию автомобилей по стандартам EPA.

Четырехдверка Lucid Air — детище американского стартапа Lucid Motors. Её силовая установка вместе с управляющим софтом разработаны собственными силами, что позволило добиться высокой эффективности как отдельных элементов, так и всей системы в целом. Тяговая батарея «Эйра» работает под напряжением 900 вольт и по характеристикам близка к аккумуляторам гоночных электрокаров. Дополняют её миниатюрные моторы, интегрированная трансмиссия и система термоконтроля, которые, по словам производителя, устанавливают «новые мировые стандарты».

Разработка только одного блока батарей велась более 10 лет — и за это время оснащенные им прототипы проехали более 20 миллионов миль. Причем к работе над аккумуляторами привлекли технологическое подразделение самой Lucid Motors — Atieva. С 2018 года фирма выступает поставщиком высоковольтных систем для гоночной серии Формула E, и контракт будет действовать до 2022 года.

Пока непонятно, какая версия Lucid Air оказалась самой «дальнобойной». Речь, вероятно, идет о топовой модификации с двумя электромоторами (1013 лошадиных сил), полным приводом и батарей на 130 киловатт-часов. А ведь будут варианты и попроще. Пока же официальный рекорд дальности пробега держится за Tesla Model S Long Range Plus: 402 мили или 647 километров по циклу EPA. Правда, батарея на «Теслах» скромнее — всего 100 киловатт-часов.

Мировая премьера седана Lucid Air запланирована на 9 сентября 2020 года. Выпускать седаны будут на заводе в Каса-Гранде, штат Аризона, США. Цена приветственной версии — 165 000 долларов, что эквивалентно 12 миллионам рублей.