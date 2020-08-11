Электроседан Lucid Air проедет без подзарядки больше 800 километров

Четырехдверка Lucid Air — детище американского стартапа Lucid Motors. Её силовая установка вместе с управляющим софтом разработаны собственными силами, что позволило добиться высокой эффективности как отдельных элементов, так и всей системы в целом. Тяговая батарея «Эйра» работает под напряжением 900 вольт и по характеристикам близка к аккумуляторам гоночных электрокаров. Дополняют её миниатюрные моторы, интегрированная трансмиссия и система термоконтроля, которые, по словам производителя, устанавливают «новые мировые стандарты».
Разработка только одного блока батарей велась более 10 лет — и за это время оснащенные им прототипы проехали более 20 миллионов миль. Причем к работе над аккумуляторами привлекли технологическое подразделение самой Lucid Motors — Atieva. С 2018 года фирма выступает поставщиком высоковольтных систем для гоночной серии Формула E, и контракт будет действовать до 2022 года.
Пока непонятно, какая версия Lucid Air оказалась самой «дальнобойной». Речь, вероятно, идет о топовой модификации с двумя электромоторами (1013 лошадиных сил), полным приводом и батарей на 130 киловатт-часов. А ведь будут варианты и попроще. Пока же официальный рекорд дальности пробега держится за Tesla Model S Long Range Plus: 402 мили или 647 километров по циклу EPA. Правда, батарея на «Теслах» скромнее — всего 100 киловатт-часов.
Мировая премьера седана Lucid Air запланирована на 9 сентября 2020 года. Выпускать седаны будут на заводе в Каса-Гранде, штат Аризона, США. Цена приветственной версии — 165 000 долларов, что эквивалентно 12 миллионам рублей.