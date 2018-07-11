Akrapovic сделал титановый выпуск для BMW M5: только послушайте!

Компания Akrapovic подготовила первый в мире титановый выпуск для седана BMW M5 (F90). Обзор системы опубликован на YouTube-канале hartvoorautosNL.

Титановый выпуск весит на 9,5 килограмма меньше стандартной системы (примерно на 40 процентов легче). Она имеет карбоновые патрубки и добавляет двигателю примерно 11 лошадиных сил (при 5700 оборотах в минуту) и 30 Нм (при 2300 оборотах в минуту).

Громкость звука регулируется за счет активных клапанов при выборе соответствующего режима работы управляющей электроники.

Видео с YouTube-канала hartvoorautosNL

Стоимость выпуска Akrapovic составит около восьми тысяч евро.

BMW M5 оснащается 4,4-литровой твин-турбо «восьмеркой», которая выдает 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. В «заряженной» модификации Competition отдача увеличивается до 625 сил, однако у такой машины более злой выпуск входит в стандартное оснащение.

С места до «сотни» седан разгоняется за 3,4 секунды (3,3 для M5 Competition). Максимальная скорость ограничена на отметке 305 километров в час.

В России «заряженный» седан стоит от 7 660 000 рублей.