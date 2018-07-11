Новый выпуск весит на 40 процентов меньше стандартной системы

Пульс

Akrapovic сделал титановый выпуск для BMW M5: только послушайте!

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11 июля 2018

Компания Akrapovic подготовила первый в мире титановый выпуск для седана BMW M5 (F90). Обзор системы опубликован на YouTube-канале hartvoorautosNL.

[Тест лучшей BMW M5 со времен E39](https://motor.ru/testdrives/bmwm5.htm)

Тест лучшей BMW M5 со времен E39

Титановый выпуск весит на 9,5 килограмма меньше стандартной системы (примерно на 40 процентов легче). Она имеет карбоновые патрубки и добавляет двигателю примерно 11 лошадиных сил (при 5700 оборотах в минуту) и 30 Нм (при 2300 оборотах в минуту).

Громкость звука регулируется за счет активных клапанов при выборе соответствующего режима работы управляющей электроники.

Видео с YouTube-канала hartvoorautosNL

[Посмотрите, как BMW M5 очень быстро едет по Нюрбургрингу](https://motor.ru/news/bmwm5andring-10-05-2018.htm)

Посмотрите, как BMW M5 очень быстро едет по Нюрбургрингу

Стоимость выпуска Akrapovic составит около восьми тысяч евро.

BMW M5 оснащается 4,4-литровой твин-турбо «восьмеркой», которая выдает 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. В «заряженной» модификации Competition отдача увеличивается до 625 сил, однако у такой машины более злой выпуск входит в стандартное оснащение.

С места до «сотни» седан разгоняется за 3,4 секунды (3,3 для M5 Competition). Максимальная скорость ограничена на отметке 305 километров в час.

В России «заряженный» седан стоит от 7 660 000 рублей.

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ТюнингBMWM5
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