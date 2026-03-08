Актриса «Универа. Новая общага» и «СашаТани» разбилась в ДТП

«Авария произошла 4 марта на 439-м км трассы М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе. Водитель Renault Fluence не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Луидором», — говорится в публикации.

По данным канала, 45-летняя актриса получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место аварии медики пытались спасти её дочь: оперативно госпитализировали, но девушка не выжила. Кроме того, в ДТП пострадали водитель легковой машины и 70-летняя пассажирка, их доставили в больницу.

Актриса Екатерина Ведунова снималась в сериалах: «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Великолепная пятёрка» и «Чернобыль».

До этого во Владимирской области рысь, занесённая в Красную книгу, пробежала по проезжей части. Инцидент произошёл в центре одного из поселков Гороховецкого района. На размещённых в сети кадрах видно, как хищник бежит по заснеженной дороге возле припаркованных автомобилей. По данным канала, в этом году фотоловушки уже замечали рысь в Ковровском районе — в Алешинском охотничьем хозяйстве. Этот редкий вид диких кошек, единственный обитающий в регионе, занесен в Красную книгу Владимирской области и находится под охраной. По данным государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов, в 2024 году насчитали 37 особей, в 2025-м — уже 27.

