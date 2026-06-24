Опубликовано 24 июня 2026, 06:481 мин.
Актуальное решение: в России VIP-минивэн Wey 80 перевели на газовое топливо
Российская компания АТС представила метановый вариант гибридного минивэн Wey 80. Тольяттинская фирма АТС подготовила метановую версию минивэна Wey 80. Как стало известно журналу Motor, новинка оснащена металлическим баллоном вместимостью 75 литров сжатого природного газа. Все остальные характеристики остались стандартными.
© АТС
Цена минивэна, способного потреблять и метан, и бензин, составляет от 6,9 млн рублей. «Мощный, вместительный, стильный и теперь ещё экономичный на метане — идеальный автомобиль с низкой стоимостью владения», — отмечают авторы проекта.
Слайд, который
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В России минивэн Wey 80 продаётся в двух версиях: 7-местный Premium и 6-местный Business Lounge, длина которых составляет 5045 и 5405 мм, соответственно.
Wey 80 оснащается гибридной силовой установкой, которая может работать и в последовательном, и в параллельном режимах. В основе системы лежит 152-сильный бензиновый турбомотор 1.5.
Также машина укомплектована двумя тяговыми электромотора - на 177 л.с. спереди и 184 л.с. сзади. Максимальная отдача этого набора агрегатов — 487 л.с. и 762 Нм.
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