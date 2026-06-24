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Опубликовано 24 июня 2026, 06:48
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Актуальное решение: в России VIP-минивэн Wey 80 перевели на газовое топливо

Российская компания АТС представила метановый вариант гибридного минивэн Wey 80. Тольяттинская фирма АТС подготовила метановую версию минивэна Wey 80. Как стало известно журналу Motor, новинка оснащена металлическим баллоном вместимостью 75 литров сжатого природного газа. Все остальные характеристики остались стандартными.
Wey 80 на метане
Wey 80 на метане
© АТС
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Цена минивэна, способного потреблять и метан, и бензин, составляет от 6,9 млн рублей. «Мощный, вместительный, стильный и теперь ещё экономичный на метане — идеальный автомобиль с низкой стоимостью владения», — отмечают авторы проекта.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Wey 80 на метане

© АТС

В России минивэн Wey 80 продаётся в двух версиях: 7-местный Premium и 6-местный Business Lounge, длина которых составляет 5045 и 5405 мм, соответственно.

Wey 80 оснащается гибридной силовой установкой, которая может работать и в последовательном, и в параллельном режимах. В основе системы лежит 152-сильный бензиновый турбомотор 1.5.

Также машина укомплектована двумя тяговыми электромотора - на 177 л.с. спереди и 184 л.с. сзади. Максимальная отдача этого набора агрегатов — 487 л.с. и 762 Нм.

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Автор:Алексей Кованов
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