Актуальное решение: в России VIP-минивэн Wey 80 перевели на газовое топливо

В России минивэн Wey 80 продаётся в двух версиях: 7-местный Premium и 6-местный Business Lounge, длина которых составляет 5045 и 5405 мм, соответственно.

Wey 80 оснащается гибридной силовой установкой, которая может работать и в последовательном, и в параллельном режимах. В основе системы лежит 152-сильный бензиновый турбомотор 1.5.

Также машина укомплектована двумя тяговыми электромотора - на 177 л.с. спереди и 184 л.с. сзади. Максимальная отдача этого набора агрегатов — 487 л.с. и 762 Нм.

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