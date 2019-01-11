На Аляске нашли коллекцию классических Ford Bronco

Ведущему Barn Find Hunter Тому Коттеру Макнабб рассказал, что на Аляске очень любят Bronco за их способность с легкостью проезжать по любым дорогам. В гараже Макнабба есть голубой «Бронко» 1972 года, пробег которого составляет 110 000 миль (177 тысяч километров), машины 1966 года с мостами Dana 44 — на ней Макнабб ездил в пустыню Моаб и путешествует, а также несколько разобранных Toyota FJ.