Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:31

На Аляске нашли коллекцию классических Ford Bronco

Машины принадлежат местному жителю и практически постоянно используются

В новом эпизоде передачи Barn Find Hunter страховая компания Hagerty рассказала о жителе Аляски Адаме Макнаббе, в собственности которого находится несколько классических Ford Bronco. Самый старый рабочий экземпляр в коллекции — внедорожник 1966 года.

Ведущему Barn Find Hunter Тому Коттеру Макнабб рассказал, что на Аляске очень любят Bronco за их способность с легкостью проезжать по любым дорогам. В гараже Макнабба есть голубой «Бронко» 1972 года, пробег которого составляет 110 000 миль (177 тысяч километров), машины 1966 года с мостами Dana 44 — на ней Макнабб ездил в пустыню Моаб и путешествует, а также несколько разобранных Toyota FJ.

Видео: Hagerty

В предыдущем эпизоде Barn Find Hunter Том Коттер рассказал об огромной коллекции классических автомобилей.

Более 100 машин, большинство из которых оставлены на хранение сразу после покупки, находятся на территории фермы в одном из сельских округов США. Среди них: Hudson Hornet Special 1957 года, Plymouth Superbird, Dodge Daytona, De Tomaso Pantera. Также в коллекции имеются «Ягуары», «Датсуны», «Форды», Lincoln Continental образца 1940 года и Chevrolet Corvette 1963-го.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...