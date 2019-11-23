Тюнеры добавили Alfa Romeo роскоши от Bentley и Porsche

Всего будет выпущено десять спорткаров 4C версии Zeus. Четыре автомобиля уже проданы, несмотря на цену доработок в размере 55 тысяч долларов (около 3 миллионов 526 тысяч рублей по текущему курсу). Для сравнения цены на новое купе Alfa Romeo 4C перед тем, как модель сняли с производства, начинались с 56 тысяч долларов.

Для Pogea Racing текущий проект со среднемоторным 4С — не первый. В августе прошлого года немецкие тюнеры выпустили партию кислотно-зелёных купе с кожей от Lamborghini.