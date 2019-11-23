Тюнеры добавили Alfa Romeo роскоши от Bentley и Porsche

Изделие Pogea Racing выделяется оригинальным бирюзовым цветом кузова, новым аэродинамическим обвесом, включающем в себя бампера, боковые юбки, диффузор и заднее антикрыло, а также кастомными коваными дисками Edison Forged. Инженерам удалось облегчить спорткар на восемь процентов, снизив снаряжённую массу до 899 килограммов.
Борьба с лишним весом не коснулась интерьера купе: дизайнеры Pogea Racing полностью перешили переднюю панель, дверные карты, кресла, органы управления и центральный тоннель спорткара. Все пластиковые детали оформили кожей или алькантарой; швы по всей площади салона выдержаны в едином бирюзовом цвете.
Мощность штатного 1,75-литрового четырёхцилиндрового турбомотора увеличили с 240 лошадиных сил (350 Нм крутящего момента) до 355 лошадиных сил и 465 Нм. Alfa Romeo после вмешательства Pogea Racing прибавила в динамике: разгон с места до 100 километров в час занимает всего 3,4 секунды, а набор скорости со 100 до 200 километров в час — 8,1 секунды. Максимальная скорость — 304 километра в час.
Всего будет выпущено десять спорткаров 4C версии Zeus. Четыре автомобиля уже проданы, несмотря на цену доработок в размере 55 тысяч долларов (около 3 миллионов 526 тысяч рублей по текущему курсу). Для сравнения цены на новое купе Alfa Romeo 4C перед тем, как модель сняли с производства, начинались с 56 тысяч долларов.
Для Pogea Racing текущий проект со среднемоторным 4С — не первый. В августе прошлого года немецкие тюнеры выпустили партию кислотно-зелёных купе с кожей от Lamborghini.