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20:59

Тюнеры добавили Alfa Romeo роскоши от Bentley и Porsche

Специалисты Pogea Racing перешили салон и увеличили мощность спорткара 4С

© Pogea Racing
Немецкое ателье Pogea Racing представило проект доработок Alfa Romeo 4C под названием Zeus. Удельная мощность купе выросла до 200 лошадиных сил на литр рабочего объёма, штатный обвес уступил место карбоновому. Интерьер двухместного спорткара украсили неоново-голубой перфорированной кожей Porsche и тонкой кожей наппа Bentley.

Изделие Pogea Racing выделяется оригинальным бирюзовым цветом кузова, новым аэродинамическим обвесом, включающем в себя бампера, боковые юбки, диффузор и заднее антикрыло, а также кастомными коваными дисками Edison Forged. Инженерам удалось облегчить спорткар на восемь процентов, снизив снаряжённую массу до 899 килограммов.

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Борьба с лишним весом не коснулась интерьера купе: дизайнеры Pogea Racing полностью перешили переднюю панель, дверные карты, кресла, органы управления и центральный тоннель спорткара. Все пластиковые детали оформили кожей или алькантарой; швы по всей площади салона выдержаны в едином бирюзовом цвете.

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Мощность штатного 1,75-литрового четырёхцилиндрового турбомотора увеличили с 240 лошадиных сил (350 Нм крутящего момента) до 355 лошадиных сил и 465 Нм. Alfa Romeo после вмешательства Pogea Racing прибавила в динамике: разгон с места до 100 километров в час занимает всего 3,4 секунды, а набор скорости со 100 до 200 километров в час — 8,1 секунды. Максимальная скорость — 304 километра в час.

Всего будет выпущено десять спорткаров 4C версии Zeus. Четыре автомобиля уже проданы, несмотря на цену доработок в размере 55 тысяч долларов (около 3 миллионов 526 тысяч рублей по текущему курсу). Для сравнения цены на новое купе Alfa Romeo 4C перед тем, как модель сняли с производства, начинались с 56 тысяч долларов.

Для Pogea Racing текущий проект со среднемоторным 4С — не первый. В августе прошлого года немецкие тюнеры выпустили партию кислотно-зелёных купе с кожей от Lamborghini.