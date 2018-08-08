Тюнеры «смешали» в Alfa Romeo 4C цвет от Aston Martin и кожу от Lamborghini

Немецкое ателье Pogea Racing представило новый проект доработок спорткара Alfa Romeo 4C, который назвали «Centurion 007 – The Green Arrow». Тюнер подготовил особое оформление экстерьера и салона модели, а также модернизировал техническую начинку.

Для окраски купе используется четырехслойное перламутровое покрытие и ярко-зеленый цвет, похожий на фирменный оттенок нового Aston Martin Vantage. Салон отделан карбоном, обшит алькантарой и точно такой же кожей, которую для своих автомобилей применяет Lamborghini.

Спорткар оснащен 1,75-литровым турбодвигателем, мощность которого увеличили с 237 до 332 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент возрос с 350 до 465 Нм. Динамические характеристики машины не сообщаются. Обычное купе Alfa Romeo 4C набирает «сотню» за 4,8 секунды.

В апреле ателье Pogea Racing показало еще один вариант тюнинга купе 4C – Nemesis. Объем мотора увеличили до 1,95 литра, мощность – до 477 сил, а максимальную скорость – до 308 километров в час. Первые сто километров в час такая машина может набирать за 3,9 секунды.

Ранее стало известно, что компания Alfa Romeo отказалась от выпуска купе 4C – на конвейере останется только открытая модификация, которая при этом немного подорожает. Причиной для этого стало существенное падение спроса на двухдверки.