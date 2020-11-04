14:30

Три концепта Alfa Romeo продали за миллиард рублей

Винтажные автомобили ушли с молотка как произведения искусства

Alfa Romeo B.A.T. 5, 7, 9 © RM Sotheby's
Александр Пономарев
На аукционе Sotheby’s были проданы три концепта Alfa Romeo из серии Berlina Aerodinamica Tecnica, за которые удалось выручить рекордные 14 840 000 долларов.

Концептуальные автомобили Alfa Romeo линейки Berlina Aerodinamica Tecnica были построены в первой половине пятидесятых годов итальянским кузовным ателье Bertone на шасси модели 1900 Sprint. Три концепта, получившие простые названия B.A.T. 5, B.A.T. 7 и B.A.T. 9, в 1989 году приобрёл неизвестный покупатель на знаменитом «Конкурсе элегантности» в Пэббл-Бич, а спустя три десятка лет он решил от них избавиться. В итоге все три концепта Alfa Romeo продали за миллиард рублей по нынешнему курсу одним лотом на аукционе Sotheby’s.

Интересно, что автомобили B.A.T. 5, B.A.T. 7 и B.A.T. 9 были пущены с молотка в категории произведений искусства. За рекордную для послевоенных Alfa Romeo сумму в 14 840 000 долларов новый покупатель, который также решил остаться неизвестным, вдобавок получил несколько картин. Все три концепта воплощали собой последние наработки в области аэродинамики, причём показатели улучшались от модели к модели: у купе B.A.T. 5 коэффициент сопротивления составляет 0,23, а у B.A.T. 7 — впечатляющие 0,19.