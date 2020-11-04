Концептуальные автомобили Alfa Romeo линейки Berlina Aerodinamica Tecnica были построены в первой половине пятидесятых годов итальянским кузовным ателье Bertone на шасси модели 1900 Sprint. Три концепта, получившие простые названия B.A.T. 5, B.A.T. 7 и B.A.T. 9, в 1989 году приобрёл неизвестный покупатель на знаменитом «Конкурсе элегантности» в Пэббл-Бич, а спустя три десятка лет он решил от них избавиться. В итоге все три концепта Alfa Romeo продали за миллиард рублей по нынешнему курсу одним лотом на аукционе Sotheby’s.