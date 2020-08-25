Купе Touring Aero 3 посвятят Alfa Romeo для «Ле-Мана» 1930-х

Пока о Touring Aero 3 неизвестно практически ничего, за исключением его духовной связи с исторической моделью Alfa Romeo 8C 2900 B Speciale Tipo Le Mans. Оригинальную берлинетту построили специально для марафона, но полностью раскрыть её потенциал не позволила череда случайностей. После 19 часов гонки у двухдверки внезапно лопнула покрышка, что вынудило команду Раймона Соммери и Клемента Биондетти сделать незапланированный пит-стоп, а потом полетел клапанный механизм рядной «восьмёрки» 2.9 с двумя приводными нагнетателями.
Раймон Соммери и Клемент Биондетти, выступавшие на Alfa Romeo 8C 2900 B Speciale Tipo Le Mans, смогли оторваться от ближайшего преследователя на 11 кругов или 160 километров — рекордное достижение для 1938 года и для всего «Ле-Мана» в целом. Причем это была первая и последняя гонка берлинетты. После этого она некоторое время провела в частных коллекциях, а сейчас выставлена в музее истории Alfa Romeo.
Автомобиль выступал в «Ле-Мане» под номером 19 — и это же число нанесут на передние крылья Touring Aero 3. На изображения видно, что двухдверка получит ярко-красный окрас кузова, контрастные колеса, а также развитый аэродинамический обвес. Предположительно, Aero 3, как и мелкосерийная Disco Volante Touring Superleggera, будет базироваться на шасси Alfa Romeo 8C Competizione. В движение машину будет приводить 4,7-литровый V8, отдача которого составит 450 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента.
Последней работой Carrozzeria Touring Superleggera стал кабриолет Sciàdipersi, построенный на шасси Maserati GranCabrio. От донора он отличается новым кузовом с заостренной передней частью и хвостом Камма сзади, а также салоном, обшитым кожей шоколадного и кремового цвета с оранжевой прострочкой. Источником вдохновения для машины стал роскошный Maserati 5000GT персидского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.