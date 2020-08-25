Купе Touring Aero 3 посвятят Alfa Romeo для «Ле-Мана» 1930-х

Раймон Соммери и Клемент Биондетти, выступавшие на Alfa Romeo 8C 2900 B Speciale Tipo Le Mans, смогли оторваться от ближайшего преследователя на 11 кругов или 160 километров — рекордное достижение для 1938 года и для всего «Ле-Мана» в целом. Причем это была первая и последняя гонка берлинетты. После этого она некоторое время провела в частных коллекциях, а сейчас выставлена в музее истории Alfa Romeo.