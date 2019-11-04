Alfa Romeo может отказаться от спортивных автомобилей

Разумеется, нишевые спорткары к ним не относятся — речь идёт о более-менее массовых автомобилях, а локомотивом продаж во всём мире нынче являются кроссоверы. Из отчёта FCA за третий квартал 2019 года понятно, что из текущей линейки у Alfa Romeo останутся только седан Giulia и кроссовер Stelvio, обновление которых запланировано на 2021 год. Вдобавок марка планирует добавить в модельную линейку два новых кроссовера: в следующем году на рынок выйдет Tonale, а ещё позже — новая модель с электрической силовой установкой.