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18:07

Компакт-кросс Alfa Romeo дебютирует в Женеве

Итальянская марка готовит конкурента BMW X1

Alfa Romeo Stelvio
Компания Alfa Romeo готовится к премьере нового компактного кроссовера, который в модельном ряду итальянской марки расположится ниже Stelvio. По слухам, публичный дебют новинки состоится в начале марта на автосалоне в Женеве.

Информация по платформе пока разнится. Разные источники утверждают, что в основе маленького кроссовера Alfa Romeo будет лежать укороченная версия заднеприводной «тележки» Giorgio, на которой базируются седан Giulia и вседоржник Stelvio, или платформа SCCS от Jeep Renegade и Fiat 500X. В последнем случае компакт-кросс будет по умолчанию переднеприводным.

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Гамма двигателей нового кроссовера будет состоять из бензиновой двухлитровой «четверки» и гибридной силовой установки. Модель также оснастят системой автономного управления третьего уровня.

Alfa Romeo работает и над флагманским кроссовером. Он будет конкурировать с Audi Q7 и получит силовую установку мощностью более 400 лошадиных сил. По предварительной информации, продажи старшей модели начнутся в 2020 году.

Источник: Autoblog.gr
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