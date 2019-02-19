Компакт-кросс Alfa Romeo дебютирует в Женеве

Информация по платформе пока разнится. Разные источники утверждают, что в основе маленького кроссовера Alfa Romeo будет лежать укороченная версия заднеприводной «тележки» Giorgio, на которой базируются седан Giulia и вседоржник Stelvio, или платформа SCCS от Jeep Renegade и Fiat 500X. В последнем случае компакт-кросс будет по умолчанию переднеприводным.
Гамма двигателей нового кроссовера будет состоять из бензиновой двухлитровой «четверки» и гибридной силовой установки. Модель также оснастят системой автономного управления третьего уровня.
Alfa Romeo работает и над флагманским кроссовером. Он будет конкурировать с Audi Q7 и получит силовую установку мощностью более 400 лошадиных сил. По предварительной информации, продажи старшей модели начнутся в 2020 году.