Компакт-кросс Alfa Romeo дебютирует в Женеве

Информация по платформе пока разнится. Разные источники утверждают, что в основе маленького кроссовера Alfa Romeo будет лежать укороченная версия заднеприводной «тележки» Giorgio, на которой базируются седан Giulia и вседоржник Stelvio, или платформа SCCS от Jeep Renegade и Fiat 500X. В последнем случае компакт-кросс будет по умолчанию переднеприводным.