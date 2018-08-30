Alfa Romeo готовит конкурента BMW X1

В модельном ряду Alfa Romeo могут появиться два новых кроссовера. Их продажи начнутся в течение ближайших трех лет. Флагманский вседорожник, который разместится на ступеньку выше Stelvio, будет конкурировать с Audi Q7, младший поборется за покупателей с Volvo XC40, BMW X1, Audi Q3 и Range Rover Evoque.