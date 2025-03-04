Audi представила новый A6 Avant

Компания Audi, как и обещала, представила новый A6 Avant. В отличие от электрического тезки с приставкой e-tron топливная пятидверка сохранила узнаваемый дизайн без двухэтажной оптики, а заодно стала самым аэродинамичным «Авантом» с ДВС за всю историю. Коэффициент Cd составил 0,25, на 0,01 меньше, чем у A6 Avant e-tron. Добиться такого показателя помогли подвижные заслонки в переднем бампере, спойлер на крыше и специальные накладки заднего стекла.