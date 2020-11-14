Раскрыты сроки появления в России нового Renault Duster

Портал AvtoVAZ News сообщает, что Волжский автозавод планирует увеличить темпы производства шасси для Arkana и Kaptur в 2021 году. Нарастить выпуск комплектующих необходимо, чтобы предприятие «Рено Россия» не испытывало дефицита в деталях летом 2021 года, когда в Тольятти остановят конвейер для модернизации производственной линии.

Корпоративный отпуск на АвтоВАЗе продлится с 26 июля по 16 августа 2021 года. В этот промежуток планируется переоснастить производственную линию и подготовить завод к выпуску шасси и кузовов для Renault Duster второго поколения.