Пятимеровый вездеход готовится к смене поколения

Новый внедорожник Haval H9: первые фотографии. Китайские фотошпионы запечатлели предсерийный прототип неизвестного автомобиля с брутальным дизайном, открывающейся вбок пятой дверью и неразрезным задним мостом. Экстерьер напоминает о кроссовере Haval Xianglong, однако вышеупомянутые детали свидетельствуют о том, что конструкция новинки совсем другая. Вероятно, Haval H9 сохранит раму лестничного типа и «продольный» мотор. Старт продаж ожидается в 2024 году.