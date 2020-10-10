Lada на новой платформе станут серийными раньше запланированного

По информации портала Drom.ru, полученной из корпоративных документов АвтоВАЗа, первые серийные автомобили Lada и Renault на платформе CMF-B-LS сойдут с конвейера в 2021-м — раньше, чем было запланировано. В течение пяти-шести лет завод выйдет на проектную мощность и сможет выпускать ежегодно до 600 тысяч машин на новой архитектуре.
Модульная платформа CMF-B-LS — упрощённая версия «тележки» CMF-B альянса Renault-Nissan с базовым передним приводом. Первенцем архитектуры стал актуальный Renault Clio.
По итогам 2019 года в России в общей сложности было реализовано около 500 тысяч автомобилей под брендами Lada и Renault, так что АвтоВАЗ планирует значительно нарастить долю на отечественном рынке, выпустив новые модели. С учётом рестайлингов, к 2026 году Волжский автозавод намерен представить 17 новинок, так что модельная линейка Lada сменится почти полностью.
Если стратегия АвтоВАЗа сбудется, то платформа CMF-B-LS ляжет в основу не только российских версий Logan и Sandero следующего поколения, но и принципиальной новой «Нивы», а также семейств Granta и Largus. Едва ли не единственным исключением может стать Vesta: популярную модель ждёт рестайлинг, но шасси изменения не коснутся.