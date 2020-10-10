Lada на новой платформе станут серийными раньше запланированного

По итогам 2019 года в России в общей сложности было реализовано около 500 тысяч автомобилей под брендами Lada и Renault, так что АвтоВАЗ планирует значительно нарастить долю на отечественном рынке, выпустив новые модели. С учётом рестайлингов, к 2026 году Волжский автозавод намерен представить 17 новинок, так что модельная линейка Lada сменится почти полностью.