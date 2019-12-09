Lada Granta сменит поколение в 2021 году

Со сменой поколения модель «переедет» на платформу B0, на которой построена Lada XRay, а также несколько моделей Renault. По предварительным данным, новая Granta превзойдет по габаритам предшественника, длина, ширина и высота которого составляет от 3926x1700x1500 до 4268x1700x1500 в зависимости от типа кузова.

Пока же «АвтоВАЗ» сосредоточился на облике автомобиля: уже созданы прототип в пластилине и 3D-модель. К работе привлечены зарубежные специалисты, в том числе из Румынии и Франции.