Lada Granta сменит поколение в 2021 году

Со сменой поколения модель «переедет» на платформу B0, на которой построена Lada XRay, а также несколько моделей Renault. По предварительным данным, новая Granta превзойдет по габаритам предшественника, длина, ширина и высота которого составляет от 3926x1700x1500 до 4268x1700x1500 в зависимости от типа кузова.
Пока же «АвтоВАЗ» сосредоточился на облике автомобиля: уже созданы прототип в пластилине и 3D-модель. К работе привлечены зарубежные специалисты, в том числе из Румынии и Франции.
Что же касается нынешней Lada Granta, то она пережила серьезный рестайлинг в конце лета 2018 года и получила оформление экстерьера в стиле Lada Vesta. Модель доступна в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек, универсал, а также «приподнятом» исполнении Cross. Недавно на рынок вышла «спортивная» версия Drive Active.
С января по ноябрь 2019 года на российском рынке было продано 121 260 новых автомобилей Lada Granta, что на 27,4 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за 11 месяце в «АвтоВАЗ» продал 326 654 машин – на один процент больше, чем в 2018 году.