Раскрыт новый седан Hyundai, который меньше и дешевле Sonata

Габариты новой Hyundai Mistra опубликовал китайский Минпромторг: длина седана выросла на 70 миллиметров до 4780 миллиметров, ширина и высота незначительно сократились, а колёсная база осталась прежней — 2770 миллиметров. Вероятно, в основе модели сохранилось растянутое переднеприводное шасси от хэтчбека i30 прошлого поколения.

Кузов полностью новый: дизайн передней части стилизован под местную Creta, а купеобразным силуэтом и кормой Mistra похожа на «старшую» Sonata. Предусмотрено несколько вариантов оформления радиаторной решётки: внешний вид зависит от типа силовой установки и комплектации.