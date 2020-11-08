Раскрыт новый седан Hyundai, который меньше и дешевле Sonata

Габариты новой Hyundai Mistra опубликовал китайский Минпромторг: длина седана выросла на 70 миллиметров до 4780 миллиметров, ширина и высота незначительно сократились, а колёсная база осталась прежней — 2770 миллиметров. Вероятно, в основе модели сохранилось растянутое переднеприводное шасси от хэтчбека i30 прошлого поколения.
Кузов полностью новый: дизайн передней части стилизован под местную Creta, а купеобразным силуэтом и кормой Mistra похожа на «старшую» Sonata. Предусмотрено несколько вариантов оформления радиаторной решётки: внешний вид зависит от типа силовой установки и комплектации.
Фото: autohome.com.cn
Салон Hyundai Mistra преобразился: интерьер скроен по лекалам китайской Sonata, хотя кнопочный пульт выбора режимов движения новинке не достался. Зато четырёхспицевый руль новый, появилась виртуальная приборная панель, объединённая в единый комплекс с тачскрином информационно-развлекательной системы, блок климатической установки стал сенсорным.
Интерьер нового Hyundai Mistra, autohome.com.cn
Известно, что «вторая» Hyundai Mistra получит новый 1,5-литровый 170-сильный турбомотор — агрегат заменит 175-сильную «турбочетвёрку» 1.6 T-GDi. Безнаддувный 143-сильный двигатель 1.8 останется в линейке.
Информации о трансмиссиях нет, но можно предположить, что с «атмосферником» будет сочетаться 6-скоростной «автомат», а с турбодвигателем — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Электрическая версия Mistra EV получит 183-сильный электродвигатель, сведения о тяговой батарее обнародуют позже.
Премьера Hyundai Mistra второго поколения наверняка состоится до конца 2020 года, а в продажу в Китае новинка поступит в первом квартале 2021-го. Вероятно, седан Mistra окажется примерно на четверть дешевле Sonata, так что внутренняя конкуренция между моделями будет минимальной.