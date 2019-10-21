Новая Hyundai Creta: цифровая приборка, вертикальная мультимедийка и вариатор

Кроссовер оборудовали 12,3-дюймовой виртуальной приборкой и вертикальным дисплеем диагональю 10,4 дюйма, а также системой Baidu Intelligent Networking 3.0. Она реагирует в том числе на голосовые команды и может, например, после фразы «Привет, Hyundai, мне немного холодно» закрыть окна и люк.

Кроме того, в салоне машины есть беспроводная зарядка для смартфонов с функцией напоминания о забытом гаджете. В списке опций можно найти панорамную крышу длиной 1,15 метра.