Новая Hyundai Creta: цифровая приборка, вертикальная мультимедийка и вариатор

Hyundai ix25 второго поколения немного увеличился в размерах: на 30 миллиметров возросла длина, на 10 миллиметров ширина, а колесная база стала больше на 20 миллиметров. Внешне ix25 с многоуровневой передней и задней оптикой напоминает полноразмерный Palisade и должен привлечь молодую аудиторию. Этому способствует и двухцветная окраска кузова с контрастной крышей, и мультимедийные возможности.
Кроссовер оборудовали 12,3-дюймовой виртуальной приборкой и вертикальным дисплеем диагональю 10,4 дюйма, а также системой Baidu Intelligent Networking 3.0. Она реагирует в том числе на голосовые команды и может, например, после фразы «Привет, Hyundai, мне немного холодно» закрыть окна и люк.
Кроме того, в салоне машины есть беспроводная зарядка для смартфонов с функцией напоминания о забытом гаджете. В списке опций можно найти панорамную крышу длиной 1,15 метра.
В списке оснащения нового Hyundai ix25 — 10 ассистирующих систем. Среди них есть функция контроля состояния водителя и контроля слепых зон. Автомобиль можно заказать с адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом и круговым видеообзором.
Первое время на китайском рынке Hyundai ix25 будет предлагаться только с бензиновым «атмосферником» Hyundai G4FL объемом 1,5 литра и мощностью 115 лошадиных сил. Коробка — вариатор. Доступны будут модификации как с передним, так и полным приводом.
Нынешняя «Крета» в России стоит от 957 тысяч рублей. Кроссовер оснащается двигателями объемом 1,6 или 2,0 литра, механической или автоматической коробкой передач.