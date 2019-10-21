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18:35

Новая Hyundai Creta: цифровая приборка, вертикальная мультимедийка и вариатор

Кроссовер второго поколения дебютировал в Китае

Компания Hyundai представила кроссовер ix25 второго поколения для китайского рынка (в России и других странах модель продается под именем Creta). Новинка получила дизайн в стиле большого Palisade, а также интерьер с вертикальным тачскрином и цифровой приборной панелью.

Hyundai ix25 второго поколения немного увеличился в размерах: на 30 миллиметров возросла длина, на 10 миллиметров ширина, а колесная база стала больше на 20 миллиметров. Внешне ix25 с многоуровневой передней и задней оптикой напоминает полноразмерный Palisade и должен привлечь молодую аудиторию. Этому способствует и двухцветная окраска кузова с контрастной крышей, и мультимедийные возможности.

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Кроссовер оборудовали 12,3-дюймовой виртуальной приборкой и вертикальным дисплеем диагональю 10,4 дюйма, а также системой Baidu Intelligent Networking 3.0. Она реагирует в том числе на голосовые команды и может, например, после фразы «Привет, Hyundai, мне немного холодно» закрыть окна и люк.

Кроме того, в салоне машины есть беспроводная зарядка для смартфонов с функцией напоминания о забытом гаджете. В списке опций можно найти панорамную крышу длиной 1,15 метра.

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В списке оснащения нового Hyundai ix25 — 10 ассистирующих систем. Среди них есть функция контроля состояния водителя и контроля слепых зон. Автомобиль можно заказать с адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом и круговым видеообзором.

Первое время на китайском рынке Hyundai ix25 будет предлагаться только с бензиновым «атмосферником» Hyundai G4FL объемом 1,5 литра и мощностью 115 лошадиных сил. Коробка — вариатор. Доступны будут модификации как с передним, так и полным приводом.

Нынешняя «Крета» в России стоит от 957 тысяч рублей. Кроссовер оснащается двигателями объемом 1,6 или 2,0 литра, механической или автоматической коробкой передач.