Skoda раскрыла линейку моторов для российской Octavia

В гамму новой Skoda Octavia входят «атмосферник» объёмом 1,6 литра (110 сил), турбомотор 1.4 (150 сил) и двухлитровый агрегат с турбонаддувом мощностью 190 лошадиных сил. Базовый двигатель 1.6 работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным «автоматом», турбированный 1.4 TSI – с шестиступенчатой «механикой» либо восмидиапазонной автоматической трансмиссией Aisin, а топовый 2.0 TSI – с семиступенчатым преселективным «роботом» DSG.

Производство новой Octavia налажено на заводе в Нижнем Новгороде по методу полного цикла. Ожидается, что цены на модель назовут в ходе московской премьеры 16 сентября.