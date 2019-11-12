Состоялась премьера новой Skoda Octavia

Skoda показала «Октавию» сразу в двух типах кузова, причём универсал выйдет на европейский рынок на несколько недель раньше лифтбека. Приоритет двухобъёмника не случаен: в Европе на версию Combi приходится более 50 процентов продаж «Октавий». Новинка незначительно увеличилась в размерах: ширина выросла на 15 миллиметров до 1829 миллиметров, длина — до 4689 миллиметров (+22 миллиметра относительно предыдущего универсала), при неизменной колёсной базе.

Внешне Octavia стала ближе к флагману — рестайлинговому Skoda Superb: сходство проявляется в дизайне бамперов, оформлении задних фонарей и общих пропорциях. Инженерам и дизайнерам удалось снизить коэффициент аэродинамического сопротивления на 0,05: теперь Сх лифтбека равен 0,24, а универсала — 0,26.