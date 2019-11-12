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9:23

Состоялась премьера новой Skoda Octavia

Самая продаваемая модель Skoda сменила поколение

© Skoda
Компания Skoda раскрыла все подробности о новой «Октавии». Модель четвёртого поколения стала крупнее, получила революционный салон и впервые обзавелась подзаряжаемой гибридной версией. Уже известно, что в 2020 году новинку локализуют в России.

Skoda показала «Октавию» сразу в двух типах кузова, причём универсал выйдет на европейский рынок на несколько недель раньше лифтбека. Приоритет двухобъёмника не случаен: в Европе на версию Combi приходится более 50 процентов продаж «Октавий». Новинка незначительно увеличилась в размерах: ширина выросла на 15 миллиметров до 1829 миллиметров, длина — до 4689 миллиметров (+22 миллиметра относительно предыдущего универсала), при неизменной колёсной базе.

Внешне Octavia стала ближе к флагману — рестайлинговому Skoda Superb: сходство проявляется в дизайне бамперов, оформлении задних фонарей и общих пропорциях. Инженерам и дизайнерам удалось снизить коэффициент аэродинамического сопротивления на 0,05: теперь Сх лифтбека равен 0,24, а универсала — 0,26.

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Салон новой «Октавии» технологически схож с «Гольфом» восьмого поколения: у Фольксвагена заимствованы 10,25-дюймовые экраны приборной панели и мультимедиасистемы, проекционный дисплей, сенсорное управление панорамной крышей и миниатюрный нефиксируемый селектор роботизированной трансмиссии. Новым информационно-развлекательным комплексом можно управлять с помощью голосовых сообщений и выходить с него в интернет.

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Несмотря на цифровизацию, физические клавиши не исчезли: над воздуховодами сохранился блок из восьми кнопок, кроме того, на пульт заменён привычный вращающийся переключатель света слева от руля. Опций прибавилось: «Октавию» впервые можно будет заказать с матричной оптикой, вентилируемыми передними креслами с массажём и трёхзонным климат-контролем.

Вдобавок четвёртое поколение стало ещё вместительнее: Skoda обещает больший комфорт пассажирам второго ряда и заявляет увеличение объёма багажника на 30 литров до 640 литров у универсала.

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Пока Skoda раскрыла гамму двигателей только для европейского рынка. Линейка бензиновых турбомоторов состоит из литрового трёхцилиндрового агрегата на 110 сил, полуторалитровой «четвёрки» мощностью 150 лошадиных сил и двухлитровой «четвёрки» с отдачей 190 лошадиных сил. Базовые моторы сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом», топ-версию можно заказать только с DSG-7. На начальных бензиновых версиях с «роботом» можно сэкономить до 10 процентов топлива, заказав умеренно-гибридную версию с 48-вольтовым стартер-генератором.

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Дизельная Octavia доступна с единственным двухлитровым турбомотором в трёх вариантах отдачи — 115, 150 или 200 лошадиных сил. Наиболее мощные версии «Октавии» можно будет заказать с полным приводом. Дебютировала и битопливная Skoda Octavia G-Tec со 130-сильным 1,5-литровым двигателем, которая оборудована и метановыми баллонами, и бензобаком.

Особняком стоит исполнение Octavia iV — подзаряжаемый гибрид с возможностью проехать на «чистой» электротяге до 55 километров по циклу WLTP. Под капотом Octavia iV старый наддувный двигатель 1.4 TSI, работающий в паре с электродвигателем, встроенным в 6-ступенчатый «робот». Силовая установка на пике выдаёт 204 или 245 лошадиных сил. Недостаток Octavia iV — примерно на 25 процентов менее вместительный багажник.

Продажи новой «Октавии» в Европе начнутся в начале 2020 года. Российским потребителям придётся подождать: у нас новинка в локализованном виде появится не раньше четвёртого квартала 2020-го. Skoda планирует продавать в России оба типа кузова, причём не исключено, что Octavia Combi также будет выпускаться в Нижнем Новгороде.