Новая Skoda Octavia для России получит «автомат» вместо «робота»

Топ-версии Octavia сохранят связку турбомотора с «роботом» DSG-7: преселективную трансмиссию получат самые мощные модификации со 190-сильным двигателем 2.0, но в продаже двухлитровые лифтбеки появятся позже. Не сразу на российский рынок выйдут и универсалы Combi.

Официально компания Skoda не комментирует информацию о линейке двигателей для Octavia четвёртого поколения российской сборки. Известно, что новинка появится в продаже до конца 2020 года, а дата презентации локальной версии намечена на 16 сентября.