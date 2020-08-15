Новая Skoda Octavia для России получит «автомат» вместо «робота»

После смены поколений базовые Octavia сохранят старый безнаддувный 110-сильный двигатель 1.6 в сочетаниях с «механикой» и 6-ступенчатым «автоматом». Модификации с «турбочетвёркой» 1.4 мощностью 150 лошадиных сил станут доступны с 8-диапазонным «автоматом» Aisin с гидротрансформатором — такая связка знакома по кроссоверу Karoq российской сборки.
Интерьер новой Skoda Octavia
Топ-версии Octavia сохранят связку турбомотора с «роботом» DSG-7: преселективную трансмиссию получат самые мощные модификации со 190-сильным двигателем 2.0, но в продаже двухлитровые лифтбеки появятся позже. Не сразу на российский рынок выйдут и универсалы Combi.
Официально компания Skoda не комментирует информацию о линейке двигателей для Octavia четвёртого поколения российской сборки. Известно, что новинка появится в продаже до конца 2020 года, а дата презентации локальной версии намечена на 16 сентября.
Производство Skoda Octavia третьего поколения на заводе в Нижнем Новгороде прекращено: дилеры чешской марки распродают уже выпущенные лифтбеки. Цены на Octavia уходящего поколения российской сборки варьируются от 1 миллиона 140 тысяч рублей за версию с 5-скоростной «механикой» и 110-сильным 1.6 до 1 миллиона 609 тысяч рублей за топовый лифтбек с 7-ступенчатым «роботом» и 180-сильным турбомотором 1.8.
«Глобальная» линейка Skoda Octavia недавно пополнилась «заряженными» версиями RS и сверхэкономичной битопливной модификацией G-Tec, однако до России такие лифтбеки в ближайшее время не доберутся.