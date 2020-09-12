Интерьер новых Sandero и Logan раскрыт до премьеры

В Сети появились фотографии салона и нового Sandero, и нового Logan, но принципиальных отличий в интерьере не будет. Дизайнеры Renault отказались от незамысловатых круглых дефлекторов вентиляции в пользу пятиугольных вытянутых деталей с ползунками; шайбы настройки климата стали современнее и получили световую индикацию; оранжевые шкалы приборов уступили место белым, а спидометр и тахометр теперь разделены экранчиком бортового компьютера.