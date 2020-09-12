Интерьер новых Sandero и Logan раскрыт до премьеры

В Сети появились фотографии салона и нового Sandero, и нового Logan, но принципиальных отличий в интерьере не будет. Дизайнеры Renault отказались от незамысловатых круглых дефлекторов вентиляции в пользу пятиугольных вытянутых деталей с ползунками; шайбы настройки климата стали современнее и получили световую индикацию; оранжевые шкалы приборов уступили место белым, а спидометр и тахометр теперь разделены экранчиком бортового компьютера.
cochespias.net
Четырёхспицевый руль внешне не изменился, но кнопок стало больше. Ещё одно новшество — электромеханический «ручник», заменивший привычную «кочергу». Судя по фотографии, с 5-ступенчатой «механикой» и Sandero, и Logan попрощаются — базовой ручной коробкой передач будет 6-скоростная. Схема переключения также поменяется: задняя скорость будет включаться движением влево и вперёд.
Пока ни Renault, ни Dacia официально не сообщают о технической начинке семейств Dacia и Logan, ограничившись тремя снимками экстерьера. Известно, что модели перейдут на модульную платформу CMF-B, знакомую по Clio и Captur, но клиренс не уменьшится. Премьера «третьих» Dacia Sandero и Logan состоится 29 сентября.