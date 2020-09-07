Посмотрите, как будут выглядеть новые Logan, Sandero и Sandero Stepway

Как и ожидалось, все три модели румынской компании выполнены в современном стиле, включающем в том числе переднюю светодиодную оптику с Y-образными ходовыми огнями. Кроме того, автомобили получили закругленные бамперы с противотуманными фарами, новые решетки радиатора с хромированными элементами и рельефные капоты.
Новый Logan станет длиннее предшественника, что положительно скажется на запасе места в салоне. Кроме того, силует самой бюджетной модели марки будет более плавным, подчеркивая современные тенденции дизайна. Все три модели обзаведутся передними датчиками парковки и сохранят повторители поворотников на крыльях.
Модели третьего поколения будут построены на новой архитектурной платформе CMF-B, которая лежит в основе Renault Clio. Ожидается, что седан и хэтчбеки получат бензиновые двигатели мощностью от 65 до 100 лошадиных сил, а также дизельный мотор с отдачей до 115 лошадиных сил. Кроме того, версия Sandero Stepway может обзавестись гибридной силовой установкой, мощность которой составит до 140 лошадиных сил.
Дебют нового Logan, Sandero и Sandero Stepway состоится 29 сентября.
На прошлой неделе компания Dacia опубликовала первые изображения новых Logan, Sandero и Sandero Stepway. На представленных тизерах румынкская марка показала только черные силуэты автомобилей, которые готовятся к смене поколения и платформы.