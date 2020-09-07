Посмотрите, как будут выглядеть новые Logan, Sandero и Sandero Stepway

Модели третьего поколения будут построены на новой архитектурной платформе CMF-B, которая лежит в основе Renault Clio. Ожидается, что седан и хэтчбеки получат бензиновые двигатели мощностью от 65 до 100 лошадиных сил, а также дизельный мотор с отдачей до 115 лошадиных сил. Кроме того, версия Sandero Stepway может обзавестись гибридной силовой установкой, мощность которой составит до 140 лошадиных сил.

Дебют нового Logan, Sandero и Sandero Stepway состоится 29 сентября.