Kia раскрыла подробности о новом Sorento для России

Вопреки сообщениям инсайдеров, новый Sorento появится в России не с одним, а с двумя моторами на выбор. Для модели заявлены бензиновый двигатель 2.5 MPI (180 лошадиных сил и 232 Нм крутящего момента) и дизель 2.2 CRDi (199 сил и 440 Нм). Пару первому составит шестидиапазонный «автомат», а второму – новый восьмиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – передний либо полный.

Sorento предложат как в пяти-, так и в семиместном исполнении.