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Прототип Toyota GR 86 нового поколения сфотографировали на дороге

Автомобиль в тяжёлом камуфляже заметили рядом с научно-исследовательским центром Toyota в Мичигане

© Instagram.com/kystify/
Лиза Будрина
У научно-исследовательского центра Toyota в Мичигане был замечен закамуфлированный прототип спорткара, который с высокой долей вероятности может отказаться Toyota GR 86 нового поколения. Фотографию прототипа опубликовали в Instagram.

Качество снимка оставляет желать лучшего, однако очертания автомобиля и некоторые детали рассмотреть всё же можно. Замеченный на дороге спорткар похож на актуальный Toyota GT 86, а отличия кроются в форме передних стоек и линии крыши они выполнены в стиле Supra. Также видны фары со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями и спойлер на корме.

В конце июля стало известно о том, что завод в префектуре Гумма, Япония, завершает производство Subaru BRZ. На том же предприятии налажена сборка и соплатформенного Toyota GR 86, но судьба этой модели пока неизвестна. Ранее сообщалось, что оба спорткара не останутся без преемника в Toyota уже пообещали сделать новый GT86 лучше Supra, параллельно будет разрабатываться и второе поколение BRZ.

Ожидается, что в основу следующего GR 86 ляжет модульная архитектура TNGA, а мотор будет новый – некий мощный «атмосферник». Премьера спорткара может состояться уже в 2021 году.

Toyota GT86 появилась в России одновременно с Subaru BRZ в 2012 году, а четыре года спустя оба спорткара пережили обновление. В 2016 году Toyota перестала поставлять GT86 на российский рынок, одной из причин стал низкий спрос на нишевую модель.

Источник: Instagram.com/kystify/, Matt Maran Motoring