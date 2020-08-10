Прототип Toyota GR 86 нового поколения сфотографировали на дороге

Качество снимка оставляет желать лучшего, однако очертания автомобиля и некоторые детали рассмотреть всё же можно. Замеченный на дороге спорткар похож на актуальный Toyota GT 86, а отличия кроются в форме передних стоек и линии крыши – они выполнены в стиле Supra. Также видны фары со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями и спойлер на корме.

В конце июля стало известно о том, что завод в префектуре Гумма, Япония, завершает производство Subaru BRZ. На том же предприятии налажена сборка и соплатформенного Toyota GR 86, но судьба этой модели пока неизвестна. Ранее сообщалось, что оба спорткара не останутся без преемника – в Toyota уже пообещали сделать новый GT86 лучше Supra, параллельно будет разрабатываться и второе поколение BRZ.

Ожидается, что в основу следующего GR 86 ляжет модульная архитектура TNGA, а мотор будет новый – некий мощный «атмосферник». Премьера спорткара может состояться уже в 2021 году.