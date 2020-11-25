Новую Toyota Tundra сфотографировали на секретном мероприятии

На снимке частично запечатлена передняя часть пикапа: один из Т-образных ходовых огней и новая решетка радиатора. По неофициальным данным, со сменой поколения Tundra лишится двигателя V8 объемом 5,7 литра – модификацию с таким мотором снимут с производства уже в ближайшее время. На смену восьмицилиндровому мотору придет бензиновый V6, а также для Tundra предложат гибридную силовую установку. В США новинка появится у дилеров под конец 2021 года.

Слухи о том, что Toyota готовит замену 5,7-литровому мотору V8 подтвердились еще весной этого года. Тогда в базе ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) появилась заявка, поданная Toyota на название новой серии бензиновых моторов, I-Force Max. Тогда же было выдвинуто предположение, что такое наименование получит новый V8, который дебютирует на Tundra третьего поколения.