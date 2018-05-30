Видео: выезд автомобилей «Кортеж» из Кремля

YouTube-блогер ЭмКи-Эм засняла момент выезда президентского кортежа из Кремля. На видео можно рассмотреть все представленные модели проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП): лимузин и седан Senat, а также минивэн Arsenal.

Все машины, которые выпускаются под маркой Aurus, оснащены гибридной силовой установкой. В ее состав входит 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 600 лошадиных сил, электрический мотор-генератор, комплект аккумуляторов и девятидиапазонный «автомат» производства российской компании КАТЕ.

Видео с YouTube-канала ЭмКи-Эм.

Ранее на улицах Москвы были сфотографированы седан и минивэн Aurus. На данный момент автомобили находится в распоряжении только гаража особого назначения и ФСО. Как ранее заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, за этот год в опытную эксплуатацию в общей сложности поступят около 70 машин «Кортежа», а чиновники пересядут на них в конце 2018-го или начале 2019-го.

1/2 2/2 Минивэн Aurus Arsenal. Фото Авторевю Седан Aurus Senat. Фото facebook.com/vinformer.su

Название бренда образовано от двух слов: Aurum («золото») и Russia («Россия»). Сами модели названы в честь башен московского Кремля. По предварительной информации, цена автомобилей в рознице составит около 10 миллионов рублей.