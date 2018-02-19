Глава Минпромторга планирует пересесть на внедорожник

Пульс

Стало известно, когда чиновники получат машины «Кортежа»

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19 февраля 2018

Правительство РФ пересядет на автомобили проекта «Кортеж» в конце 2018 или начале 2019 года. К этому моменту будут получены все заказы на автомобили. Об этом со ссылкой на газету «Ведомости» и главу Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова пишет РИА Новости.

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В интервью изданию Мантуров сообщил, что в текущем году в опытную эксплуатацию будет сдано порядка 70 автомобилей. До конца 2018 регулирующие органы проведут их дополнительную сертификацию.

Сам Мантуров намерен пересесть на внедорожник, который в линейке «Кортеж» появится к концу 2019 года. Однако до этого времени будет передвигаться на седане.

Работа над проектом «Кортеж», который предполагает создание автомобилей для высших государственных лиц страны и машин сопровождения, ведется с 2013 года. В линейку «Кортежа» войдут седан, лимузин, кроссовер, минивэн и, вероятно, кабриолет.

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Машины будут предлагаться с «турбочетверкой» мощностью 245 сил, 600-сильной «восьмеркой» 4.4 с двумя турбинами, а также 860-сильным двигателем V12 с четырьмя турбинами. Коробка передач – девятиступенчатый «автомат», разработанный в России.

В розничной продаже автомобили появятся в 2019 году. Их стоимость составит около шести-семи миллионов рублей.

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Фото НАМИ/Степан Шумахер
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