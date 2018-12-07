Ford разрешил тюнеру возобновить выпуск Bronco первого поколения

То, что предложит своим клиентам Gateway Bronco даже не будет являться рестомодом. Фирма будет собирать машины из новых запчастей, с новой рамой и кузовными панелями. Двигатель при этом будет современным — 5,0-литровый V8 семейства Coyote. Все машины укомплектуют шестидиапазонным «автоматом», а кузов защитят от ржавчины и износа с помощью самостоятельно разработанных эксклюзивных решений.
В соответствии с требованиями Ford, фирма Gateway Bronco будет собирать от двух до четырех внедорожников в месяц. Тираж «возрожденных» Bronco первого поколения будет ограничен. Цена пока не сообщается. Рестомоды компания продает по цене 120-180 тысяч долларов (8-12 миллионов рублей по текущему курсу).
В апреле этого года ателье Classic Recreations получило лицензию от Ford на возобновление выпуска культовых «Мустангов»: Boss 302, Boss 429 и Mach 1. Первый экземпляр «перезапущенного» Ford Mustang Boss 429 с 9,0-литровым V8 представили на шоу SEMA.