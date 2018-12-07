Ford разрешил тюнеру возобновить выпуск Bronco первого поколения

То, что предложит своим клиентам Gateway Bronco даже не будет являться рестомодом. Фирма будет собирать машины из новых запчастей, с новой рамой и кузовными панелями. Двигатель при этом будет современным — 5,0-литровый V8 семейства Coyote. Все машины укомплектуют шестидиапазонным «автоматом», а кузов защитят от ржавчины и износа с помощью самостоятельно разработанных эксклюзивных решений.