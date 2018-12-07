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12:26

Ford разрешил тюнеру возобновить выпуск Bronco первого поколения

Мастерская Gateway Bronco будет собирать абсолютно новые экземпляры классической модели

Реставрационная мастерская Gateway Bronco из Иллинойса получила разрешение от Ford на возобновление производства внедорожников Bronco первого поколения. Соглашение между компаниями позволит выпускать абсолютно новые экземпляры классической модели, но с современной начинкой.

То, что предложит своим клиентам Gateway Bronco даже не будет являться рестомодом. Фирма будет собирать машины из новых запчастей, с новой рамой и кузовными панелями. Двигатель при этом будет современным — 5,0-литровый V8 семейства Coyote. Все машины укомплектуют шестидиапазонным «автоматом», а кузов защитят от ржавчины и износа с помощью самостоятельно разработанных эксклюзивных решений.

В соответствии с требованиями Ford, фирма Gateway Bronco будет собирать от двух до четырех внедорожников в месяц. Тираж «возрожденных» Bronco первого поколения будет ограничен. Цена пока не сообщается. Рестомоды компания продает по цене 120-180 тысяч долларов (8-12 миллионов рублей по текущему курсу).

В апреле этого года ателье Classic Recreations получило лицензию от Ford на возобновление выпуска культовых «Мустангов»: Boss 302, Boss 429 и Mach 1. Первый экземпляр «перезапущенного» Ford Mustang Boss 429 с 9,0-литровым V8 представили на шоу SEMA.

Источник: Autoclassics
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