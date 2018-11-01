Ford Mustang Boss 429 «возродился» с 9,0-литровым мотором

Классический Ford Mustang Boss 429 считается одной из самых редких версий «Мустанга». Общий тираж модели, выпускавшейся с 1969 по 1970 год, составил 1328 экземпляров. Производство маслкара наладили для омологации нового гоночного двигателя. 7,0-литровый V8 на гражданской машине выдавал более 500 сил, хотя заявленная мощность составляла 380 сил и 610 Нм момента.