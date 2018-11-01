Ford Mustang Boss 429 «возродился» с 9,0-литровым мотором

Выкрашенные в оттенок черного Vengeance Black маслкар построен на базе оригинального кузова машины образца 1969 год и полностью восстановлен до заводского состояния. Девятилитровая восьмерка на новом Boss 429 выдает 827 лошадиных сил. Двигатель оснащен головкой блока цилиндров Kaase Boss Nine, выхлопом MagnaFlow из нержавеющей стали, электронной системой впрыска и новым блоком управления. Коробка — шестиступенчатая «механика» Tremec.
Кроме того, «перезапущенный» маслкар получил заднюю четырехрычажную подвеску, регулируемые по высоте и жесткости амортизационные стойки, стабилизаторы увеличенного размера. В салоне появилась новая консоль, аудиосистема Kicker Audio, алюминиевый руль и оригинальные заводские приборы.
Классический Ford Mustang Boss 429 считается одной из самых редких версий «Мустанга». Общий тираж модели, выпускавшейся с 1969 по 1970 год, составил 1328 экземпляров. Производство маслкара наладили для омологации нового гоночного двигателя. 7,0-литровый V8 на гражданской машине выдавал более 500 сил, хотя заявленная мощность составляла 380 сил и 610 Нм момента.