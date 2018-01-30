Хэтчбек и кроссоверы: какие новинки Audi покажет в 2018 году

Компания Audi представила план развития модельного ряда на 2018 год и рассказала какие машины, помимо Q8 и A6 нового поколения, появятся в ближайшие 11 месяцев. Согласно документу, марка из Ингольштадта выпустит хэтчбек A1 Sportback, кроссоверы SQ2 и Q3 нового поколения, пишет IndiansAutoBlog.

Компактный хэтчбек A1 лишится трехдверной версии и, также как и старший A3, будет выпускаться в только пятидверном варианте. Модель построят на фольксвагеновской модульной платформе MQB (она лежит в основе новых Audi TT и Q2), а производство перенесут из Бельгии на завод Seat в испанском Мартореле.

«Заряженный» кроссовер SQ2 получит двухлитровую «турбочетверку» от Audi S3. Отдача агрегата составит около 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента.

Кроссовер Audi Q3 нового поколения также построят на платформе MQB. Гамма двигателей модели будет состоять из базового трехцилиндрового агрегата, четырехцилиндровых турбомоторов и гибридной силовой установки.

В 2018 году Audi также представит полностью электрический кроссовер — E-Tron. Прототип машины, 503-сильный e-tron Sportback, показали на моторшоу в Шанхае в 2017 году.