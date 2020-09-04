12:55

Новый Mercedes-Benz C-Class: первая фотография без камуфляжа

Новинка дебютирует в 2021 году

© worldscoop.forumpro.fr
Лиза Будрина
На французском форуме Worldscoop появился снимок Mercedes-Benz C-Class нового поколения — автомобиль впервые удалось сфотографировать без камуфляжа. Изменения в дизайне экстерьера носят скорее эволюционный характер, нежели революционный: оптика стала уже, а радиаторную решётку сделали более овальной формы.

Подробностей о будущем С-Class серии W206 пока мало. Ожидается, что «младший» седан получит электронные системы от флагманского S-Класса, в том числе автопилот. В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные агрегаты, а также будут предложены подзаряжаемые гибридные силовые установки. Корме того, «заряженная» версия Mercedes-AMG C 63 может перейти с 4,0-литровой «битурбовосьмёрки» на электрифицированную «турбочетвёрку» 2.0 мощностью около 500 лошадиных сил. Для сравнения, мотор Mercedes-AMG C 63 S в текущем кузове W205 выдаёт 510 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

Не исключено, что этот же двигатель с гибридным «довеском» EQ-Power+ впоследствии получат и менее экстремальные модификации С 43.

Интерьер Mercedes-Benz C-Класса W206

Instagram.com/cochespias

Ранее в Сети появились фотографии салона следующего C-Class: прямоугольный тачскрин мультимедийной системы уступил место почти квадратному планшету, изменился блок климатической установки, а чуть ли не единственная «физическая» клавиша кнопка «аварийки».

Премьера нового Mercedes-Benz C-Class в кузове седан, универсал, купе и кабриолет запланирована на 2021 год, а к концу года дебютируют «заряженные» версии.

Источник: Worldscoop.forumpro.fr