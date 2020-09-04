Новый Mercedes-Benz C-Class: первая фотография без камуфляжа

Подробностей о будущем С-Class серии W206 пока мало. Ожидается, что «младший» седан получит электронные системы от флагманского S-Класса, в том числе автопилот. В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные агрегаты, а также будут предложены подзаряжаемые гибридные силовые установки. Корме того, «заряженная» версия Mercedes-AMG C 63 может перейти с 4,0-литровой «битурбовосьмёрки» на электрифицированную «турбочетвёрку» 2.0 мощностью около 500 лошадиных сил. Для сравнения, мотор Mercedes-AMG C 63 S в текущем кузове W205 выдаёт 510 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

Не исключено, что этот же двигатель с гибридным «довеском» EQ-Power+ впоследствии получат и менее экстремальные модификации С 43.