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16:00

Новый Mercedes-AMG C 63 перейдёт на 2,0-литровый турбомотор

«Заряженный» С-Class следующего поколения лишится двигателя V8 4.0

© Mercedes-AMG
Инсайдеры отделения Mercedes-AMG сообщили британскому Autocar подробности о «заряженной» линейке С-Class пятого поколения. Новый C 63 получит полноприводную трансмиссию, а также электрифицированную силовую установку с 2,0-литровой «туброчетвёркой» М139 в основе и умеренным гибридным «довеском» EQ-Power+.

Использование самого мощного в мире четырёхцилиндрового мотора вместо V8 позволит снизить массу и улучшить развесовку. «Турбочетвёрка» М139 выдаёт до 421 лошадиной силы (500 Нм крутящего момента) и весит на 48,5 килограммов меньше, чем V8 М177, используемый на С 63 текущего поколения. Даже в сумме с электромотором и тяжёлой аккумуляторной батареей силовая установка нового С 63 будет легче, чем четырёхлитровый двигатель. Кроме того, использование гибридной трансмиссии позволит снизить центр тяжести.

Ожидается, что несмотря меньшее число цилиндров, мощность нового Mercedes-AMG С 63 будет выше. Инсайдеры прогнозируют мощность свыше 500 лошадиных сил и крутящий момент на уровне 750 Нм. Помогать бензиновому агрегату будет 48-вольтовый стартер-генератор EQ-Boost, знакомый по «пятьдесят третьему» семейству Mercedes-AMG. На С 63 электромотор будет выдавать куда больше 22 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте 250 Нм.

Показатель мощности Mercedes-AMG C 63 S в текущем кузове W205 — 510 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

Вероятно, что ту же «турбочетвёрку» с гибридным «довеском» впоследствии получат и менее экстремальные конфигурации С 43. Трёхлитровый двигатель V6 будет заменён на дефорсированную версию M139. Кроме того, на 2,0-литровые двигатели перейдут кроссоверы Mercedes-AMG семейства GLC с индексами 43 и 63.

Дебют нового поколения «заряженных» С-Class запланирован на конец 2021 года. Чуть раньше свет увидят обычные версии — седан, универсал, купе и кабриолет.

Источник: Autocar