Новый Mercedes-AMG C 63 перейдёт на 2,0-литровый турбомотор

Использование самого мощного в мире четырёхцилиндрового мотора вместо V8 позволит снизить массу и улучшить развесовку. «Турбочетвёрка» М139 выдаёт до 421 лошадиной силы (500 Нм крутящего момента) и весит на 48,5 килограммов меньше, чем V8 М177, используемый на С 63 текущего поколения. Даже в сумме с электромотором и тяжёлой аккумуляторной батареей силовая установка нового С 63 будет легче, чем четырёхлитровый двигатель. Кроме того, использование гибридной трансмиссии позволит снизить центр тяжести.

Ожидается, что несмотря меньшее число цилиндров, мощность нового Mercedes-AMG С 63 будет выше. Инсайдеры прогнозируют мощность свыше 500 лошадиных сил и крутящий момент на уровне 750 Нм. Помогать бензиновому агрегату будет 48-вольтовый стартер-генератор EQ-Boost, знакомый по «пятьдесят третьему» семейству Mercedes-AMG. На С 63 электромотор будет выдавать куда больше 22 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте 250 Нм.