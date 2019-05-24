Новый Opel Corsa перешел на электричество

Новый Opel Corsa-e построен на платформе e-CMP группы PSA. Ее он делит с представленным в феврале Peugeot e-208. Техническая начинка также аналогичная французской модели: 100-киловаттный электромотор (136 сил и 260 Нм момента) и тяговая батарея на 50 киловатт-часов. От скоростной зарядки ее можно наполнить до 80 процентов за 30 минут, но предусмотрены и другие опции: подключение к настенному зарядному устройству или бытовой электросети. Гарантия на аккумулятор — восемь лет.