Мощнейший дорожный «Мустанг» получит более 700 сил

Компания Ford распространила тизер купе Mustang Shelby GT500 нового поколения, которое станет самой мощной дорожной моделью за всю историю марки. Видео с новинкой, которая появится на рынке в 2019 году, опубликовано на официальном канале производителя в YouTube.

В описании к ролику указано, что двухдверка будет оснащаться компрессорным двигателем V8, отдача которого превысит 700 лошадиных сил. Других подробностей пока нет.

Ford Shelby GT500 предыдущего поколения был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2011 году. Купе оснащалось 5,8-литровым двигателем V8 с компрессором. Отдача агрегата составляла 672 лошадиные силы и 855 Нм крутящего момента. С нуля до 96 километров в час GT500 разгоняется за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 325 километров в час.

Shelby GT500 Super Snake

Представленная в 2012 году модификация GT500 Super Snake предлагалась с компрессорными агрегатами с двумя степенями форсировки. В первом случае отдача двигателя составляла 672 лошадиные силы, во втором — 857 лошадиных сил. Такая машина разгонялась до «сотни» за 3,7 секунды.

Ford GT

Сейчас самой мощной заводской версией «Мустанга» является Shelby GT350. Двухдверка оснащается 5,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 533 лошадиные силы и 582 Нм крутящего момента. Самая мощная модель в линейке марки — суперкар GT, который комплектуется 3,5-литровым турбированным агрегатом V6 семейства EcoBoost. Отдача мотора составляет 655 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента.

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