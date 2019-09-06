Alpine вернула купе A110 в ралли

Двухдверка Alpine A110 Rally основана на версии A110S, но с алюминиевым шасси от гоночных A110 GT4 и Cup. В соответствии с раллийной спецификацией у машины появилась трехрежимная гидравлическая подвеска, тормоза Brembo, одобренный FIA каркас безопасности, ковшеобразные сиденья Sabelt с шеститочечными ремнями, антиблокировочная система Bosch Motorsports, настраиваемый трекшн-контроль и защищенный топливный бак на 65 литров.
Как и серийный A110S, раллийное купе оснащено 1,8-литровым турбомотором, но вместо 292 лошадиных сил (350 Нм момента) он выдает более 300 сил. Тяга на задние колеса передается через гоночную шестиступенчатую секвенталку с подрулевыми лепестками (у обычной машины «робот») и дифференциал повышенного трения. Динамические характеристики по традиции для гоночных машин не приводятся. Серийной на разгон до «сотни» требуется 4,4 секунды.
Alpine A110 образца 60-70-х годов, чьим наследником является современный спорткар, успешно выступал в гонках. В 1971 году «Альпины» с двигателями от Renault 16 финишировали на первом, втором и четвертом местах в Ралли Монте-Карло, а в 1973-м 110-е принесли Alpine-Renault победу в первом чемпионате WRC.