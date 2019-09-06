Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:45

Alpine вернула купе A110 в ралли

Французская марка представила раллийный вариант спорткара

Принадлежащий Renault бренд Alpine представил раллийный вариант купе A110. Автомобиль будут продавать частным гоночным командам по цене от 150 тысяч евро (около 11 миллионов рублей), а его дебютные заезды пройдут в 2020 году. Предшественник спорткара успешно выступал в гонках в 70-х годах.

Двухдверка Alpine A110 Rally основана на версии A110S, но с алюминиевым шасси от гоночных A110 GT4 и Cup. В соответствии с раллийной спецификацией у машины появилась трехрежимная гидравлическая подвеска, тормоза Brembo, одобренный FIA каркас безопасности, ковшеобразные сиденья Sabelt с шеститочечными ремнями, антиблокировочная система Bosch Motorsports, настраиваемый трекшн-контроль и защищенный топливный бак на 65 литров.

>
Reload
1 / 21

Как и серийный A110S, раллийное купе оснащено 1,8-литровым турбомотором, но вместо 292 лошадиных сил (350 Нм момента) он выдает более 300 сил. Тяга на задние колеса передается через гоночную шестиступенчатую секвенталку с подрулевыми лепестками (у обычной машины «робот») и дифференциал повышенного трения. Динамические характеристики по традиции для гоночных машин не приводятся. Серийной на разгон до «сотни» требуется 4,4 секунды.

Alpine A110 образца 60-70-х годов, чьим наследником является современный спорткар, успешно выступал в гонках. В 1971 году «Альпины» с двигателями от Renault 16 финишировали на первом, втором и четвертом местах в Ралли Монте-Карло, а в 1973-м 110-е принесли Alpine-Renault победу в первом чемпионате WRC.