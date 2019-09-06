Alpine вернула купе A110 в ралли

Как и серийный A110S, раллийное купе оснащено 1,8-литровым турбомотором, но вместо 292 лошадиных сил (350 Нм момента) он выдает более 300 сил. Тяга на задние колеса передается через гоночную шестиступенчатую секвенталку с подрулевыми лепестками (у обычной машины «робот») и дифференциал повышенного трения. Динамические характеристики по традиции для гоночных машин не приводятся. Серийной на разгон до «сотни» требуется 4,4 секунды.