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12:17

Nissan поставил на гусеницы седан Altima

Автомобиль построили к моторшоу в Монреале

Компания Nissan представила на автосалоне в Монреале гусеничный вариант седана Altima. Автомобиль построен для продвижения на канадском рынке полноприводной модификации модели.

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Постройка гусеничной «Альтимы» заняла 250 часов, причем большая часть времени была потрачена на новый обвес кузова. Автомобиль получил «раздутые» колесные арки, которые увеличивают ширину четырехдверки на 360 миллиметров.

При этом размер каждой гусеницы составляет 1220 миллиметров в длину, 380 миллиметров в ширину и 750 миллиметров в высоту.

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Также седан оснастили модернизированной подвеской, которую «приподняли» на 80 миллиметров, что было необходимо для установки гусениц.

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Nissan Juke

Ранее на Токийском автосалоне дебютировал гусеничный вариант кроссовера Nissan Juke. До этого компания гусеничные Murano, Pathfinder и Rogue (X-Trail), а также родстер 370Z.

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