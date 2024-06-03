Электрокар «Амберавто» от «Автотора» теперь можно купить в России: известны цены

На кузове электрокара установлены логотипы «Амберавто». При этом на рулевом колесе все еще находится оригинальная эмблема китайской компании JMEV. В движение модель приводит 160-сильный электромотор. Запас хода машины составляет 450 километров.

В объявлении указано, что на электрокар имеется ПТС. Скорее всего, седан из пилотной партии привезли в Москву из Калининградской области. Стать первым в стране обладателем «Амберавто А5» можно за 3 399 000 рублей.