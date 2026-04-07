Американцы отказались покупать украинский вездеход Atlas с мотором от Renault Logan

Atlas был построен на Украине в 2024 году, после чего его экспортировали в США и выставили на продажу во Флориде. Этот шестиместный аппарат позиционируется как амфибийный вездеход для экстремальных условий.

На суше он способен разгоняться до 60 км/ч, на воде — до 7 км/ч. Плавучесть и движение в воде обеспечивают 25-дюймовые колёса и огромные шины. Объём топливного бака — 100 л.

Под капотом Atlas установлен 1,5-литровый турбодизель Renault K9K — мотор, хорошо знакомый по многим моделям Renault, Dacia, Suzuki, Nissan и Mahindra. В данной версии он выдаёт 90 л. с. и 220 Нм крутящего момента. Привод — полный, трансмиссия — пятиступенчатая «механика».

Водительское кресло расположено по центру, в салоне три ряда сидений. Из полезных опций — блокировки переднего и заднего дифференциалов, насос для откачки воды и автоматическая система подкачки шин.

