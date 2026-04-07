Американцы высмеяли новую Volga из-за полного сходства с Geely

Как пишут журналисты, Volga была хорошо знакома в СССР — эти седаны часто использовали госчиновники и таксисты, но теперь бренд возвращается с неожиданным сюрпризом. Новинки не являются самостоятельной разработкой, а представляют собой ребейдж существующих моделей Geely, которые собирают на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.

Первая модель — кроссовер Volga K50, построенный на базе Geely Monjaro. По данным Carscoops, внешне он практически неотличим от донора: та же передняя оптика, хромированные элементы и форма кузова. Единственное видимое изменение — слегка переработанная решетка радиатора с логотипом Volga. Под капотом — двухлитровый турбомотор на 238 л.с. в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Вторая модель — седан Volga C50, который построен вокруг Geely Preface. И здесь, по наблюдению американских обозревателей, изменений почти нет: новая решетка и эмблема — вот и вся разница. В салоне — тот же четырехспицевый руль, цифровая приборка и вертикальный экран мультимедиа. Двигатель — двухлитровый турбочетверка, но в двух вариантах форсировки: 150 и 200 л. с в паре с семиступенчатым роботом.

Carscoops отмечает, что Volga не впервые пытается вернуться: в 2024 году планировался ребрендинг моделей Changan, но тот проект так и не реализовали. Теперь же, после ухода западных автопроизводителей из России, у бренда появилось окно возможностей. Цены на новые Volga пока не объявлены, но производство уже запущено на мощностях бывшего завода Volkswagen Group в Нижнем Новгороде, где раньше собирали Skoda и Volkswagen для российского рынка.

